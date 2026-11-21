Bursa'da 618 yıllık İnkaya Çınarı'na yoğun ilgi! Ziyaretçiler tarihî ağaca akın ediyor

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde yer alan 618 yıllık tarihî İnkaya Çınarı, ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bursa manzarasıyla da dikkat çeken asırlık çınar, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bölgedeki hareketliliği ve ziyaretçilerin tarihî ağaca gösterdiği ilgiyi A Haber muhabiri Fatih Mısır ve İnkaya Mahallesi muhtarı Özkan Boz aktardı.