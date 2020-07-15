Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, makam odasının haciz edildiğini bahane ederek adeta tiyatro çeviren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın maskesini düşürdü.

Gülaçtı, hacze konu borcun tamamının 2016 yılına ait olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Gerçekleri ortaya koyan Gülaçtı, hacze gelen firmanın Karalar döneminde işin kabulünün yapıldığını tek tek belgeledi.

FATURALAR HER ŞEYİ BELGELEDİ

Belgelerde Zeydan Karalar'ın başkan olarak seçilmesi ardından kesilen faturalar tek tek yer aldı. Belgelere göre, hacze gelen 'Aydın Prefabrik' isimli şirket tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 2 Nisan 2019, 17 Haziran 2019 ve 27 Eylül 2019 tarihlerinde yüksek tutarlarda iş karşılığı fatura kesilmiş…

BİR DE KAMUYU ZARARA UĞRATTI

Gülaçtı, daha da büyük bir skandalı ortaya çıkardı. İşe karşılık Adana Büyükşehir Belediyesi'nin firmanın 'alacağı olmadığını' iddia ederek mahkemeye başvurduğunu, mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdiğini ve kabul evrakı üzerinden alacağı tescil ettiğini kaydetti. Mahkemenin 'kötü niyetle itiraz' hükmü gereği belediyeye bir de 550 bin TL 'icra inkar tazminatı' kestiğini ve belediyenin bu şekilde kamuyu zarara uğrattığını ifade etti.

Gülaçtı açıklamasında şunları kaydetti: "Adana Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki yine asılsız bir iddia ile gündeme geldi. Adanamıza hizmet edemeyen, Sayın Karalar ve yönetimi "hizmetsizlik siyasetini" örtbas etmek için şimdi de "Makam Odası Haciz" şovunu devreye soktu. İşin aslı ise tamamen farklı…

Belediyeye hacze söz konusu olan borcun tamamının 2016 yılına ait olduğu iddiası asılsızdır. Sayın Karalar'ın görevde olduğu tarihte bu işin kabulü yapılmıştır.

Kabulü yapılan ve faturası kesilen işin faturasına değil de ödemesine itiraz edilince firma doğal hakkını kullanarak mahkeme süreci başlatmıştır. Bu noktada ise Sayın Karalar yönetimi bir fecaate daha imza atarak karşı dava açmış ve firmanın 'alacağı olmadığını' iddia etmiştir.

Mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermiş ve kabul evrakı üzerinden alacağı tescil etmiş ve 'kötü niyetle itiraz' hükmü gereği belediyeye bir de 550 bin TL 'icra inkar tazminatı' kesmiştir. Yani belediye bir de 550 bin TL kamu zararına uğratılmıştır!

Yine kararda göreceğiniz üzere yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olan borç, yürütülen bu fecaat süreç ile yasal faiz işletilerek 4.2 milyon TL'ye kadar çıkmıştır. Yani Belediye 550 bin lira 'icra inkar tazminatı' ile birlikte toplam 1.5 milyon TL daha kamu zararına uğratılmıştır!

Sayın Karalar kendi döneminde devam eden ve onaylanan bir ödemeyi yapmamış ve haksız itiraz ile de belediyenin kaynaklarının, halkın parasının "kamu zararı" olarak gitmesine neden olmuştur.



Bir diğer husus ise neden "makam odasına haciz" işlemi gerçekleştirildiğidir.

YÜKLÜ BİR ALACAĞIN HACİZ İŞLEMİ 3 KOLTUK 1 MASA!

Belediyenin onlarca gelir kalemi ve mal varlığı varken bu kadar yüklü bir alacağın haciz işlemi neden 3 koltuk 1 masa üzerinden makam odasına yapılmıştır?

8. KATINDA BAŞKA MAKAM ODASI VAR

Burada Belediyenin hukuk birimi ve alacaklı avukatı arasındaki ilişkiyi de ayrıca açıklayacağım.



Sayın Karalar'ın belediyenin 8. katında bir başka makam odası olmasına rağmen orayı kullanmayıp yere bağdaş kurarak, ardından ise sanki belediyede hiç masa, sandalye yokmuş gibi kıraathaneden getirttiği masa ve sandalye ile poz vermesi tamamen şovdan ibarettir.

Karalar geçmişten kalan borç konusunda da halkımızı yanıltmakta ve beceriksiz yönetimini bu şekilde kapatmaya çalışmaktadır. Zira; aday olduğunda bu borçtan haberdardır. Daha da ötesi bir önceki dönem Seyhan Belediye başkanı olarak bu borçlanmalara onay vermiştir.

Bu durumların tamamını bilmesine rağmen CHP İl başkanı da bir açıklamada bulunmuş ve bu şovda rol kapma derdine düşmüştür. CHP İl Başkanı ya her şeyden bihaberdir ya da kötü niyetlidir.

'6 AYDA BORÇ YÜKÜNDEN KURTARACAĞIM' DEMİŞTİ

Görüldüğü üzere seçimden önce '6 ayda belediyeyi borç yükünden kurtaracağım' diyen Zeydan Karalar taş üstüne taş koymadığı gibi belediyenin borçlarını da artırmaktadır. Basit şovlarla ve asılsız iddialarla ne yazık ki Adanamızın itibarı ile oynamaktadır.

Kendi dönemlerinde Belediyeye kesilen faturalara itiraz etmeyip icra da itiraz ederek bu beceriksizlikle kamu zararına sebebiyet veren ve halkın kaynaklarını çarçur eden Karalar yönetimine karşı halkımızın hakkını hukuk önünde de arayacağız."





(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)