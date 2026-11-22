İstanbul'un içinde gizli bir köy: Emirgan'da zamanın yavaş aktığı mahalle hayatı

İstanbul'un kalabalığına rağmen geçmişin izlerini bugüne taşıyan, denizle yeşilin buluştuğu Emirgan'da mahalle kültürü hala yaşamaya devam ediyor. Asırlık çınarların gölgesinde, tarihi Hamid-i Evvel Camii'nin çevresinde ve cumbalı evlerin arasında kapı önünde başlayan komşuluklar, sohbetin eksik olmadığı mahalle esnafı, veresiye defterleri ve Emirgan mantısı... A Haber'in "Yaşayan İstanbul" ekibi, geçmişle bugünü buluşturan bu özel semtin hikayesini ekranlara taşıyor.