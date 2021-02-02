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CHP'den istifa eden vekillere sert tepki! Muharrem İnce CHP'den neden istifa etmedi?

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 12:29
Güncelleme:02.02.2021 12:36
Son dakika haberi... CHP'de kılıçlar çekildi. Partisinden istifa eden vekillere tepki var. Detayları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu, Ankara'dan aktardı.

A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardıkları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, dün Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Toplantının gündemi istifalar, bundan sonra olası istifalar ve Muharrem İnce konusuydu. Burada enine boyuna tüm konular, bundan sonra izlenecek strateji masaya yatırıldı.

Ancak istifa eden milletvekillerine oldukça tepki var CHP yönetiminden. Atatürk, HDP, FETÖ ve PKK eleştirilerine özellikle. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tam da iktidara yürürken vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz, bunları da aslayı unutmayız" ifadelerini kullandı.

Bir tepki de Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce bilindiği gibi CHP'den istifa etmiş değil. Tüzük ve programını açıklayan bir ismin niye istifa etmediği konusu da MYK'da gündeme geldi. Öztrak, "Hem partide kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünü, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını etik bulmadığımızı belirtmek isterim. Bu siyasi ahlakla bağdaşmıyor" açıklamasında bulundu.

Şimdi bundan sonra istifalar devam eder mi ne olur? Muharrem İnce yola çıktığında ona yakın milletvekilinin partisine katılacağı söylenmişti. İşte şimdi tüm gözler bunlara çevrildi.

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