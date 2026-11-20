Yargıtay'dan kritik emeklilik kararı: Babasının yanında çalışan emekli olamaz

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, aile yakınlarının işyerinde 18 yaşından önce çalışarak sigortalı gösterilen ve bu hizmet sürelerini emeklilik hesabına dahil ettirmek isteyenleri ilgilendiren kritik bir karara imza attı. A Haber canlı yayınında son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, mevzuata göre 18 yaşından küçük sigortalıların sistemde geçerli olduğunu ancak babasının işyerinde fiili çalışma olmadan sigortalı gösterilen kişinin hizmetlerinin geçersiz sayıldığını belirterek, hileli sigorta tespit edilmesi halinde emekliliklerin iptal edilip ödenen maaşların faiziyle geri istendiği uyarısında bulundu.