İBB'den ulaşıma 7 yılda yüzde 1680 zam! İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar arttı?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin son 7 yılda yüzde 1680 arttığı belirtildi. İstanbulluların ulaşım giderlerindeki yükseliş yeniden gündeme gelirken toplu taşıma tarifelerindeki değişim merak konusu oldu. Peki, son 7 yılda ulaşım ücretleri nasıl değişti? Zamların vatandaşın bütçesine etkisi ne oldu? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Ak Parti İBB Meclis üyesi Hamdi Demirhan'la birlikte değerlendirecek.