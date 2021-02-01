CHP'de Muharrem İnce istifaları! Yalova'da CHP'liler toplu istifa mı edecek?

Ankara'da siyaset hareketli. CHP'deki istifalar partiyi karıştırdı. Yeni istifaların gelmesi bekleniyor. Bu ortamda CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Yalova'da ise CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin partisinden istifa etmesi bekleniyor. İnce ile birlikte Yalova'da başka istifalar gündemde mi? Yalova'dan Necat Kırbulut aktardı.

Ankara'da siyaset hareketli. CHP'deki istifalar partiyi karıştırdı. Yeni istifaların gelmesi bekleniyor. Bu ortamda CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Yalova'da ise CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin partisinden istifa etmesi bekleniyor. İnce ile birlikte Yalova'da başka istifalar gündemde mi? Yalova'dan Necat Kırbulut aktardı.