CHP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama! Müslim Sarı kurultay sürecine de değindi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmayı düşünmediğini belirten Sarı, bu yönde bir siyasi hedefinin bulunmadığını ifade etti. CHP'deki kurultay sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarı'nın açıklamaları, parti içindeki siyasi gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.