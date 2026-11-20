Balıkesir'de yürek burkan olay! Morg bulunmayınca cenazeyi dondurma dolabında beklettiler

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mahmut Saka'nın cenazesi, adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabında bekletildi. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden yakınlarının görüntüleri dikkat çekerken Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, adadaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılmasını istedi.