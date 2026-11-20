Zelenski'den üçlü zirveye tepki! Ukrayna'nın geleceği için Washington, Moskova ve Pekin'e mesaj

Dünyanın yakından takip ettiği Washington, Moskova ve Pekin arasındaki temaslar, Ukrayna savaşının geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Üç ülke arasındaki görüşmeler Avrupa'da karar alma süreçlerinden dışlanma endişesine yol açarken Kiev yönetiminden de dikkat çeken bir mesaj geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin geleceğine ilişkin kararların Ukrayna olmadan alınamayacağını vurguladı.