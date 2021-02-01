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CHP MYK'nın gündeminde istifalar var! Muharrem İnce ne zaman partiden istifa edecek?

A Haber
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Giriş: 01.02.2021 09:37
Güncelleme:01.02.2021 09:55
CHP MYK bugün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları Ankara'dan aktardı.

CHP MYK bugün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları Ankara'dan aktardı.

HER AN İSTİFA EDEBİLİR

Muharrem İnce CHP'den daha fazla milletvekili çekeceğinin sinyalini verdi. Muharrem İnce de artık gözünü CHP'li küskünlere çevirmiş durumda. Bugün itibariyle her an Muharrem İnce istifa edebilir. MYK'nın yapacağı açıklama oldukça önemli olacak.

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