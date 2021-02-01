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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Muharrem İnce ve istifa eden vekillere sert yanıt

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Giriş: 01.02.2021 19:21
Güncelleme:01.02.2021 19:32
CHP’de işler iyice kötüye gidiyor. Partideki istifaları ve karşılıklı açıklamaları değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Vefasızlık" dedi. Öztrak, istifa normal ama giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Öztrak, CHP'den istifası beklenen Muharrem İnce'ye de sert sözlerle yüklendi.
CHP MYKnın gündeminde istifalar var! Muharrem İnce ne zaman partiden istifa edecek? CHP MYK'NIN GÜNDEMİNDE İSTİFALAR VAR! MUHARREM İNCE NE ZAMAN PARTİDEN İSTİFA EDECEK?
Son dakika: CHPye İnce şoku: 350den fazla kişi istifa etti SON DAKİKA: CHP'YE 'İNCE' ŞOKU: 350'DEN FAZLA KİŞİ İSTİFA ETTİ
CHPde Muharrem İnce istifaları! Yalovada CHPliler toplu istifa mı edecek? CHP'DE MUHARREM İNCE İSTİFALARI! YALOVA'DA CHP'LİLER TOPLU İSTİFA MI EDECEK?
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