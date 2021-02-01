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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Muharrem İnce ve istifa eden vekillere sert yanıt Giriş: 01.02.2021 19:21 Güncelleme:01.02.2021 19:32 CHP’de işler iyice kötüye gidiyor. Partideki istifaları ve karşılıklı açıklamaları değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Vefasızlık" dedi. Öztrak, istifa normal ama giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Öztrak, CHP'den istifası beklenen Muharrem İnce'ye de sert sözlerle yüklendi. DİĞER