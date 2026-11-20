COP31'de gözler kapanış toplantısında! Antalya'daki zirvede neler yaşanıyor?

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde kapanış toplantısı Anadolu Salonu'nda gerçekleştiriliyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik görüşmelerin ardından zirvedeki son gelişmeler merak ediliyor. Peki, kapanış toplantısında hangi konular ele alınıyor? Zirveden hangi mesajlar veriliyor? Ayrıntıları Antalya'dan A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı.