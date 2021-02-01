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Son dakika: CHP'de Muharrem İnce istifaları! Yalova'da 350'den fazla CHP'li istifa etti

A Haber
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Giriş: 01.02.2021 15:20
Güncelleme:01.02.2021 15:40
Yalova'da CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin partisinden istifa etmesi bekleniyor. Yalova'da 250'den fazla CHP'li istifa etti. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Yalova'da CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin partisinden istifa etmesi bekleniyor. Yalova'da 250'den fazla CHP'li istifa etti. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

"BİNLERİNİ AŞMASINI BEKLİYORUZ"

A Haber'e konuşan CHP'li "350'yi geçen bir istifa sürecimiz oldu bu sayının binleri aşmasını bekliyoruz. Son dönemde CHP'nin içerisinde bulunmuş olduğu durumu kabullenemiyoruz. Muharrem İnce ile birlikte memleket hareketiyle devam edeceğiz." dedi.

"ARTIK ÇIKMAZA GİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Başka bir CHP'li, "Bizler CHP'li üyeler olarak bugüne kadar çok defa beklediğimiz hareketler olmadığını gördük genel merkezden. Parti içinde bizi rahatsız eden başta Atatürk çizgisinden uzaklaşmış olması, parti içi demokrasi neredeyse yok denecek seviyeye kadar indi. Bu sebeplerden dolayı artık bir çıkmaza girmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

CHP'YE HAKARETLERDE BULUNANLAR ÜST KADEMELERDE

CHP yönetimini sert sözlerle eleştiren vatandaş, "Burada CHP'ye baktığınız zaman CHP'ye daha dün farklı hakaretlerde bulunan insanlar bugün üst kademe yerlerde yer alıyor bu da bizi haliyle rahatsız ediyor taban olarak." şeklinde konuştu.

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