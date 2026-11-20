Çanakkale'de sertifikalı tohum desteği! Yerli ve millî ata tohumları toprakla buluşuyor

Çanakkale'de yerli ve millî ata tohumları toprakla buluşuyor. Sertifikalı buğday üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi. Tarımsal üretimi desteklemeyi hedefleyen projeyle çiftçilerin sertifikalı tohum kullanımının artırılması amaçlanıyor. Peki, proje kapsamında üreticilere nasıl destek sağlanacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve ziraat mühendisi Volkan Can aktardı.