17 Haziran 2021, Perşembe
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CHP'den istifa eden Sancar'ın şantaj davasında karar! İddianamede dikkat çeken 'gizli kamera' detayı
CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın şantaj davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verirken, sanıklar yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.