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CHP'den istifa eden Sancar'ın şantaj davasında karar! İddianamede dikkat çeken 'gizli kamera' detayı

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Giriş: 17.06.2021 11:45
CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın şantaj davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verirken, sanıklar yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
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