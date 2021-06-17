CHP'den istifa eden Sancar'ın şantaj davasında karar! İddianamede dikkat çeken 'gizli kamera' detayı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın şantaj davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verirken, sanıklar yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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