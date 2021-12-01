CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'den A Haber'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Sokaktan aldık! DSP'ye kabul etmediler

A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla canlı yayında ekrana gelen 'Sebep Sonuç' adlı programının bu haftaki konuğu eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen oldu. CHP'den ihraç edilen Sevigen programda önemli açıklamalara yer verdi. Sevigen, "İnsan utanır biraz. Biz Kemal Bey’e ne yaptık. Biz Kemal Bey’i sokaktan, aldık siyasetten uzaktı. Demokratik Sol Parti’ye (DSP) geldi o zaman Rahşan Hanım kabul etmedi." dedi. Öte yandan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını, Abdullah Gül'ün adaylığını desteklediğini söyledi. Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu eşleştirdiği için tehdit edildiğini de açıklayan Sevigen, Meral Akşener'in ise CHP'nin içine nifak soktuğunu belirtti. İşte o çarpıcı açıklamaların detayları...

Eski CHP Genel Sekteri Mehmet Sevigen, A Haber ekranında yayınlanan 'Sebep Sonuç' adlı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partiden ihraç kararını değerlendiren Sevigen, "Dağdan gelen bağdakini kovuyor. Çok üzülüyoruz. Biz ikinci dönem kurucu üyesiyiz. 12 Eylül'de darbeciler kapatmıştı partiyi. Ben DSP'den tercihle seçilmiş olarak gelen bir milletvekiliyim." dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Genel Merkezi kendilerinin yaptıklarını vurgulayan Sevigen, "Taşından, kiremit ucuna kadar biz yaptık. O arkadaşlar orada böyle oturabiliyorlarsa, yönetebiliyorlarsa, bizi partiden atmak için toplantılar yapabiliyorlarsa, hakkımızda konuşuyorlarsa tamamen bizim sayemizde. Bütün partililere hakkımı helal ediyorum, ama bu yönetime helal etmiyorum." dedi.

"BİZ KEMAL (KILIÇDAROĞLU) BEY'İ SOKAKTAN ALDIK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokaktan aldıklarını aktaran Sevigen, "İnsan utanır biraz. Biz Kemal Bey'e ne yaptık. Biz Kemal Bey'i sokaktan aldık siyasetten uzaktı. Demokratik Sol Parti'ye geldi o zaman Rahşan Hanım kabul etmedi. SSK döneminde galiba SSK'ya değişik, uygun olmayan insanları yerleştirmişti. Sonra CHP'ye geldi. Bizim bölgede bir arkadaş lazım dediler. Getirenlerden bir tanesi bendim. Ölümlüye verilmeyecek haklar verdi. MYK üyesi yaptık. Parti Meclis Üyesi yaptık, Milletvekili yaptık, Grup Başkanvekili yaptık, Genel Başkan Yardımcısı yaptık, İBB adayı yaptık. Evine ekmek götürmek için İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi yaptık. Orada yönetimde olunca ciddi bir maaş alıyor. İlk yönetime seçildiğiniz zaman 2 yıl yaptıktan sonra alt kurumlarda belki 10 yıl devam ediyor maaşınız. Böyle bir imkanı sağladık. En son ben kalmıştım Deniz (Baykal) Bey'in ekibinden. Bana güçleri yetmiyordu. En son çare kendi atadığı arkadaşlardan, yukarıdan talimat geldi dedi bana disiplin kurulundan bir arkadaş. Sayın Bakan bizi çok zorlama senin bizde emeğin vardır yukarıdan talimat geldi. Genel Başkan eleştirilmezmiş." dedi.

"GENEL MERKEZDE KORKU İMPARATORLUĞU OLMUŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'nin demokratlığını kaybettiğini aktaran Sevigen, "Kemal Bey geldiği zaman demedi mi herkes beni eleştirebilir. Şimdi Kemal Bey'i kimse eleştiremiyor. Herkeste korku olmuş, korku imparatorluğu olmuş genel merkezde kimse ağzını açamıyor. Biz yıllardır muhalefetteyiz. Çok acı çekti CHP tabanı. Kemal Bey bu parti için bir kuruş para harcamış mı? Aldığı cezaların parasını nereden veriyor? Kim veriyor bu paraları nereden veriliyor. Bir kuruş vermiş mi? Bayrak asan afiş asan bir çocuğumuz öldü. CHP sahip çıkmadı. CHP Gençlik Kollarından bir tanesi kendini köprüden attı." şeklinde konuştu.

Sevigen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz mücadelelerle kurduk bu partiyi. Şimdi bu partiyi kuranlardan teker teker temizleyeceğim. Erken seçim diye tutturuyor şimdi. Ama bizim kurultay günümüz geldi kurultay yapmak zorundayız. Şimdi kurultay erteliyor. Niye erteliyorsun. Önce kendinden olmayan ilçeleri görevden aldı. Şimdi illere başladı. Elazığ'da kongreye girecek 57 tane seçilmiş il delegesini ve il başkan adayı olmak isteyen arkadaşımızı görevden aldı. İlla da kendi dediği kazansın diye. Deniz Bey bizi hep engellemiştir, susun parti zarar görmesin diye. Biz partimizi seviyoruz ama bu yönetime karşıyız. Bu yönetim partiyi şekillendirdi. Sen kimden temizliyorsun partiyi.

"CHP BIRAKTIĞIMIZDE OYU YÜZDE 28'Dİ"

Libya ile yapılan anlaşmaya nasıl karşı çıkarsın sen. Milleti korkutmuşlar. Beni birisi aradı. Sayın Bakan ben bugün gittim ilçeye istifamı verdim. İnsanlar Mehmet Sevigen'i ihraç eden partide kalmam diyor. Verdiğim hizmetten dolayı utanıyorlar. Biz kurduk bu partiyi, bizim sayemizde oturuyorsunuz. Partiye çöktüler bunu kurtarmamız lazım. Kurtaramazsak böyle gider. İsim vermeyeceğim bizim 2 belediyemizde CHP'liler İYİ Parti ve HDP'lilerden daha gerideler. Bıraktığımız zaman 28'di oyumuz. Şimdi parti 17 ile 22 arasında gidip geliyor. İYİ Parti büyüyor diğer partiler büyüyor. Hep başarısız.

ATATÜRK'E "KEFERE" DİYEN ADAMI PARTİYE ALDI

Atatürk'e kefere diyen adam partinin en ön safında. Atatürk'ün mezarı ile uğraşan Cihangir İslam'ı davul zurnayla partiye alınıyor. Milletvekili arkadaşlarla toplantı yaptık geçen gün şimdi Anadolu'ya çıkacağız. Bunların yaptıkları yanlışlıkları anlatacağız.

"KEMAL BEY'İN KAFASINDA ABDULLAH GÜL VAR"

Kemal Bey seçildikten sonra 157 tane Merkez Kurulu Yürütme üyesini değiştirdi. Seçilmiş insanları değiştiriyor. Ama kurultaydan çizik yiyen arkadaşları getirdi. Grup Başkanvekilleri CHP tarihinde ilk defa atamayla yapıldı. Beni tehdit etmeye başladılar. Biri aradı Kemal Bey'in akrabasıyım sen Kemal Bey'i nasıl eleştirirsin diye küfretti. Biz olmasaydık onlar o partide oturamazdı, o belediyeleri alamazlardı. Biz bütün bu yanlışlıkları anlatacağız. Ben Kemal Bey'in aday olacağını tahmin etmiyorum. Belediye Başkanlarımızın da önünü kesiyor. Bir Ankara, İstanbul Belediyesi mi önemli, Cumhurbaşkanlığı mı? Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül var.