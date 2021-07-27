CHP Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 'Tunus'taki' darbe girişimini kınadı. Öztrak'ın açıklamaları CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimi için kullandığı 'kontrollü darbe ve tiyatro' söylemlerini akıllara getirdi. CHP, İYİ Parti'den gelen ve şehit Ömer Halisdemir'i hedef alan saygısızlığa ise sessiz kaldı. FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi için tiyatro diyen CHP, Tunus'taki darbe girişimini kınadı. Partideki eylem ve söylem uyuşmazlığı Faik Öztrak'ın MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında ortaya çıktı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN