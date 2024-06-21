21 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP'de kimler ihraç edilecek? Yüzlerce partili topun ağzında
CHP, yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelerin disiplin kuruluna sevki için çalışma başlatmış, örgütlerden bu kişilerin tespit edilip genel merkeze bildirilmesi istenmişti. Şu ana kadar genel merkeze ulaşan şikayet dilekçesi sayısının yedi bini aştı. Peki süreç nasıl işleyecek? Kimler disipline gönderilecek? İşte ayrıntılar…