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CHP’de iletişim krizi! Görüşmeden parti yönetiminin haberi yokmuş

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Giriş: 28.01.2022 08:53
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere büyükelçisi ile balıkçıda görüşmesini CHP yönetiminden bile sakladığı anlaşıldı. Bu gerçeği ortaya çıkaran ise, parti hiyerarşisinde İmamoğlu'nun üstünde olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un o akşama ilişkin fotoğrafları inkar etmesi oldu. Tüm bu yaşananlar Ankara-İstanbul hattındaki iletişim krizini de gözler önüne serdi.
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