28 Ocak 2022, Cuma
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CHP’de iletişim krizi! Görüşmeden parti yönetiminin haberi yokmuş
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere büyükelçisi ile balıkçıda görüşmesini CHP yönetiminden bile sakladığı anlaşıldı. Bu gerçeği ortaya çıkaran ise, parti hiyerarşisinde İmamoğlu'nun üstünde olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un o akşama ilişkin fotoğrafları inkar etmesi oldu. Tüm bu yaşananlar Ankara-İstanbul hattındaki iletişim krizini de gözler önüne serdi.