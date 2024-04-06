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CHP’de ezan rahatsızlığı: Bu ne ya? Ora cami burada cami…

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 14:25
CHP'nin Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin seçim kampanyası sürecinde vatandaşın tepkisini çeken açıklamalarda bulunmuş dini değerleri "kümes-tilki" benzetmesiyle aşağılamış göçmen çocukların üzerinden de ayrımcı bir dil kullanmıştı. Ama bitmedi, bu kez tepki çeken açıklamayı kendisi kürsüdeyken etrafındaki partililerden biri yaptı. Konuşma esnasında okunmaya başlayan ezan için "Bu ne ya? Ora cami burada cami…" dedi. İşte detaylar…
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