CHP’de büyük kongre sancısı! İstanbul kararı sonrası CHP’yi neler bekliyor?

CHP İstanbul’a Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasından sonra CHP’de ortalık karıştı. CHP Genel Merkezi’nde Tekin’e ihraç kararı çıkarken 15 Eylül’deki büyük kongre için de sancılı bir bekleyiş başladı. İstanbul kararı ana davayı nasıl etkiler? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? 15 Eylül’de ne karar çıkacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.

