03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’de büyük kongre sancısı! İstanbul kararı sonrası CHP'yi neler bekliyor?
CHP’de büyük kongre sancısı! İstanbul kararı sonrası CHP’yi neler bekliyor?

CHP’de büyük kongre sancısı! İstanbul kararı sonrası CHP'yi neler bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 13:21
CHP İstanbul’a Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasından sonra CHP’de ortalık karıştı. CHP Genel Merkezi’nde Tekin’e ihraç kararı çıkarken 15 Eylül’deki büyük kongre için de sancılı bir bekleyiş başladı. İstanbul kararı ana davayı nasıl etkiler? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? 15 Eylül’de ne karar çıkacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de büyük kongre sancısı! İstanbul kararı sonrası CHP’yi neler bekliyor?
İstanbul kararı sonrası CHP’yi neler bekliyor?
İstanbul kararı sonrası CHP'yi neler bekliyor?
Kira fiyat artış oranı ne oldu?
Kira fiyat artış oranı ne oldu?
Gürsel Tekin A Haber’e konuştu!
Gürsel Tekin A Haber’e konuştu!
CHP bundan sonra ne yapacak?
CHP bundan sonra ne yapacak?
Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi’ne yeni operasyon
Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi’ne yeni operasyon
Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu?
Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu?
CHP’de İstanbul kararı kurultay için emsal olur mu?
CHP'de İstanbul kararı kurultay için emsal olur mu?
Özel, yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı
"Özel, yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı"
Savaş baronları kaybedecek
"Savaş baronları kaybedecek"
CHP’yi CHP’liler yönetecek
"CHP'yi CHP'liler yönetecek"
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! Son kulis bilgileri A Haber’de
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! Son kulis bilgileri A Haber'de
Daha Fazla Video Göster