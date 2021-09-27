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CHP'de adaylık denklemi her geçen gün değişiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.09.2021 16:26
CHP’li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa adayım. " yönündeki açıklamasının ardından CHP’lilere ve ittifaka bir çağrıda bulundu. Sağlar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tüm CHP’liler ve ittifak bileşenleri desteklemelidir" dedi.
CHP’de adaylık denklemi her geçen gün değişiyor
CHP'de adaylık denklemi her geçen gün değişiyor
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