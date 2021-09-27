27 Eylül 2021, Pazartesi
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CHP'de adaylık denklemi her geçen gün değişiyor
CHP’li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa adayım. " yönündeki açıklamasının ardından CHP’lilere ve ittifaka bir çağrıda bulundu. Sağlar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tüm CHP’liler ve ittifak bileşenleri desteklemelidir" dedi.