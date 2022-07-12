CHP yönetimi Ekrem İmamoğlu’na tepkili! Akşener sessiz

İstanbul sele teslim olurken Fethiye'de tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzca davranışları, CHP genel merkezinde de rahatsızlığa yol açtı. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetiminin İmamoğlu'na tepkili olduğu öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönlündeki cumhurbaşkanı adayının İmamoğlu olduğu biliniyor. Akşener'in sessizliği de ''Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi'' şeklinde yorumlandı.

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