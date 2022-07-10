İstanbul'daki sel olayı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu FOX TV de topa tuttu
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 1. gününü gecesi başlayan şiddetli yağış etkisini artırınca birçok semtte sel felaketi yaşandı. Vatandaşlar yağış sonrası zor anlar yaşarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu anlaşıldı. Yaşananların ardından İmamoğlu yandaşı FOX TV yerden yere vurdu. FOX'un ana haber sunucusu Burak Birsen canlı yayında "Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi" diyerek tepki gösterdi. Birsen, bu duruma inanamadıklarını ve arayıp teyit edince durumun gerçek olduğunu da sözlerine ekledi
İstanbul'da dün gece yaşanan yağış şiddetini arttırarak gök gürültülü sağanağa dönüştü.
İhmal ve yetersiz tedbirler nedeniyle kısa sürede kontrol edilemez hale gelen kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Diğer yandan yaşanan sel felaketi nedeniyle gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti ki İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıktı.
İMAMOĞLU TATİLDE, HALK YİNE İSYANDA
İmamoğlu'nun daha önceki birçok yağış, deprem ve koordine gerektiren olayda olduğu gibi yine tatilde olduğu ortaya çıkınca İstanbul halkı adeta isyan etti.
YANDAŞI FOX'U BİLE ÇİLEDEN ÇIKARDI
Fox Tv Ana Haber sunucusu Burak Birsen tepki gösterdi. Birsen canlı yayında, "Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti.
İBB Başkanının çıktığı tatiller ise şu şekilde:
*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.
*24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.
*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.
*10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.
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