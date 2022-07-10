İstanbul’u sel alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dudak uçuklatan tatili! İşte fotoğraf...

İnfitiy Delux Odası gecelik fiyatı Bin 110 Euro (19 bin 525 TL)

Kendisine ait özel bir deniz alanı olan Özel Suite olan Superior Suite Bin 420 Euro (24 bin 978 TL)

İŞTE OTELİN FOTOĞRAFI

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar İstanbul'a dönmediğini A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında açıklayan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, İmamoğlu'nun kaldığı otelin tepeden çekilmiş fotoğrafını da servis etti.

"ŞU AN İSTANBUL'A DÖNMEDİ"

Karaman, "Ekrem İmamoğlu, Fethiye'de. Doğru ama Fethiye'nin Kelebekler Vadisi olarak bilinen bölgesindeki bir otelde. Otelin ismini söylemiyorum hedef olmasın diye. Burası "doğaya kaçış oteli" olarak biliniyor. Şu an İstanbul'a dönmedi. Denize yakın bir otel." dedi.