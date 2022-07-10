İstanbul'u sel alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dudak uçuklatan tatili! İşte fotoğraf...
İstanbul’un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ise Fethiye’de tatilde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu’nun kaldığı lüks otelin gecelik fiyatları ise dudak uçuklattı. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu’nun şu ana kadar İstanbul’a dönmediğini A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında açıklayan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, İmamoğlu’nun kaldığı otelin tepeden çekilmiş fotoğrafını ve lokasyonunu da servis etti. İşte detaylar…
İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti. Kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı.
Sokaklar, caddeler sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya felaketin hemen ardından soluğu sel bölgesinde aldı.
Soylu ve Yerlikaya, vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Tüm zararların eksiksiz karşılanacağını belirtildi.
23 Haziran 2020'de aynı bölgede bir kişinin öldüğü sel felaketi daha yaşanmıştı.
Benzer sahneler ortaya çıktığı bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara sorunun çözüleceği sözünü vermişti.
İki yıl geçmesine rağmen sorunun çözülemediği görüldü.
Bunun yanı sıra, benzer olaylarda tatilde olduğu gerekçesiyle eleştirilen İmamoğlu, yeniden ortada yoktu.
İmamoğlu'nun ise Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tatil köyü olan Faralya'da Kızılcakaya Mevkii'nde bulunan lüks bir otelde kaldığı ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NUN KALDIĞI OTELİN GECELİK ODA FİYATLARI
Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı lüks otelin günlük fiyatları ise dikkat çekti.
Otelin 2 kişilik en düşük fiyatlı odası 590 Euro (10 bin 378 TL), söz konusu otelin en yüksek fiyatlı odası bin 420 Euro (24 bin 978 TL), olduğu öğrenildi.
İBB Başkanın tatil için gittiği otel odalarının fiyatları şu şekilde:
Doğa manzaralı Garden Suite odası gecelik fiyatı 590 Euro (10 bin 378 TL)
Deniz manzaralı Infinity Suite odası gecelik fiyatı 650 Euro (11 bin 433,5 TL)
İnfitiy Delux Odası gecelik fiyatı Bin 110 Euro (19 bin 525 TL)
Kendisine ait özel bir deniz alanı olan Özel Suite olan Superior Suite Bin 420 Euro (24 bin 978 TL)
İŞTE OTELİN FOTOĞRAFI
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar İstanbul'a dönmediğini A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında açıklayan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, İmamoğlu'nun kaldığı otelin tepeden çekilmiş fotoğrafını da servis etti.
"ŞU AN İSTANBUL'A DÖNMEDİ"
Karaman, "Ekrem İmamoğlu, Fethiye'de. Doğru ama Fethiye'nin Kelebekler Vadisi olarak bilinen bölgesindeki bir otelde. Otelin ismini söylemiyorum hedef olmasın diye. Burası "doğaya kaçış oteli" olarak biliniyor. Şu an İstanbul'a dönmedi. Denize yakın bir otel." dedi.
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