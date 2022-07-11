İstanbul selle boğuşurken tatile çıkan İmamoğlu’na bir tepki de Şahan Gökbakar’dan: Komedi filminde olur bu

O da 'Evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!" dedi.

Istanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma "İmamoğlu yine tatildeymiş meselaa." deyip kahakaha attım.O da "evet abi, tatilde"dedi. "Yok artık" dedim. "gerçekten abi"dedi. "lan saçmalama vallaha mı?"dedim."Vallaha" dedi. Komedi filminde olur bu...🤣🤣Sinir bozucu yaa! — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) July 10, 2022