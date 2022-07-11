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İstanbul selle boğuşurken tatile çıkan İmamoğlu'na bir tepki de Şahan Gökbakar'dan: Komedi filminde olur bu

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Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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İstanbul selle boğuşurken tatile çıkan İmamoğlu’na bir tepki de Şahan Gökbakar’dan: Komedi filminde olur bu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle megakent sular altında kaldı. Pek çok vatandaş mağdur olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı. Yaşanan her doğal afette tatilde olan İmamoğlu'na gelen sert eleştirilerden biri de Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, "Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!" dedi.

İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğunun ortaya çıkması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ekrem İmamoğlu vatandaşların tepkisine rağmen tatiline devam ediyor.

GÖKBAKAR: KOMEDİ FİLMİNDE OLUR BU...

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Şahan Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş meselaa' deyip kahakaha attım.

O da 'Evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!" dedi.

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