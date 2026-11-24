MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fırsat eşitliği ve adil paylaşım vurgusu! Gençlerimize kendi vatanlarında gelecek kuracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Siyasetin genç kuşaklara karşı sorumluluğuna dikkat çeken Bahçeli, kaynakların adil dağıtılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramalarını istemediklerini belirten Bahçeli, "Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın" çağrısında bulundu.