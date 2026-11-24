Nuh'un Gemisi araştırmasında 4 bin 300 yıllık bulgu! Karbon-14 sonuçları heyecanlandırdı

Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunan Durupınar Formasyonu'nda yürütülen Nuh'un Gemisi araştırmalarında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Beş farklı ülkeden 20 araştırmacının katıldığı çalışmada incelenen ahşap ve kömürleşmiş parçalardan alınan numunelerin ABD'deki laboratuvarlarda yapılan Karbon-14 analizleri, milattan önce 2 bin 200-2 bin 400 yılları arasına tarihlendi. Bulguların Nuh Tufanı için kutsal kitaplarda belirtilen tarihle örtüştüğü ifade edilirken, ahşap parçaların Nuh'un Gemisi'ne ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi.