Devlet Bahçeli'den yolsuzluğa karşı net mesaj: Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Yoksulluğun kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavı olduğunu belirten Bahçeli, makam ve mevki gözetmeksizin yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Bahçeli, "Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz" ifadelerini kullandı.