AVM'lerde ilk 3 saat ücretsiz otopark kuralına dikkat! Haksız yere alınan ücretler nasıl geri alınabilir?

İstanbul'da otoparklarda ilk 3 saatin ücretsiz olması kuralına uymayan 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezine ceza kesildi. Peki, AVM'ler ücretsiz otopark kuralına neden uymuyor? Otopark ücreti ödeyen veya kendisinden ücret talep edilen vatandaşların hakları neler? Merak edilen soruları Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı avukat İbrahim Güllü, A Haber canlı yayınında yanıtladı.