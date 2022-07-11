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İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

İstanbul sele teslim olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalıkta görülmedi. Sel uyarılarına rağmen İmamoğlu'nun Fethiye'de tatil yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu, tatilini de bölmedi. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Avukat Serdar Öktem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.07.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 13:55
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İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kenti sel vurduğu sırada sahada değil tatilde olması tepkileri de beraberinde getirdi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

İMAMOĞLU YİNE AFET BÖLGESİNDE YOK

İstanbul'da sel yaşanırken İBB Başkanı tatilden tweet attı.

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İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

Fethiye'de tatiline devam etti. İmamoğlu'nun afet zamanı yine İstanbul dışında olması tepkileri de beraberinde geitrdi.

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İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Avukat Serdar Öktem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YARIDA KESTİ

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: İstanbul'un yaşadığı sel baskınından dolayı zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal devasa bir kurum. Ekrem İmamoğlu döneminden önce başlayan bir takım altyapı çalışmaları vardı Eminönü, Üsküdar, Kadıköy meydanı pandemiden dolayı İmamoğlu bunları bitirdi. Ama kendisi göreve geldikten sonra yaptığı yeni yatırım yok.