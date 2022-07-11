İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YARIDA KESTİ

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: İstanbul'un yaşadığı sel baskınından dolayı zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal devasa bir kurum. Ekrem İmamoğlu döneminden önce başlayan bir takım altyapı çalışmaları vardı Eminönü, Üsküdar, Kadıköy meydanı pandemiden dolayı İmamoğlu bunları bitirdi. Ama kendisi göreve geldikten sonra yaptığı yeni yatırım yok.