21 Temmuz 2022, Perşembe
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CHP lideri ‘Uçak inmez’ demişti! Rekorlar kırıldı Bakan Karaismailoğlu böyle hatırlattı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bir günde en çok yolcu taşıma rekoru kırdı. Öyle ki bir günde yapılan 605 seferde 100 bini aşan yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 21 yıl önce "Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçak inmez" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulundu.