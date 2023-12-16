CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez TBMM'de konuşma yaptığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılırken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bitmez'in vefatı sonrasında Saadet Partisi'nin TBMM'deki grubu 20 vekilin altına indiği için düşmüş oldu. Bu gelişme sonrası CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçerek grubun yeniden kurulmasını sağladı.