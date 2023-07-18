18 Temmuz 2023, Salı
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CHP ile İYİ parti arasında yerel seçim gerilimi! İttifak iddiası ortalığı karıştırdı
CHP ve İYİ Parti arasındaki 'ittifak' karmaşası sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin ardından iki parti arasında ittifak kurulduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara Meral Akşener'in danışmanı Murat İde yalanladı. Lütfü Türkkan ise ittifakın İYİ Parti'ye zarar vereceğini belirtti. İşte İYİ Parti cephesinden gelen o açıklamaların ayrıntıları...