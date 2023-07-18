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CHP ile İYİ parti arasında yerel seçim gerilimi! İttifak iddiası ortalığı karıştırdı

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 20:33
CHP ve İYİ Parti arasındaki 'ittifak' karmaşası sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin ardından iki parti arasında ittifak kurulduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara Meral Akşener'in danışmanı Murat İde yalanladı. Lütfü Türkkan ise ittifakın İYİ Parti'ye zarar vereceğini belirtti. İşte İYİ Parti cephesinden gelen o açıklamaların ayrıntıları...
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