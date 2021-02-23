CHP iftiralarını sürdürdü! CHP sözcüsü Faik Öztrak PKK demedi devleti suçladı

CHP sözcüsü Faik Öztrak merkez bankasının rezervi üzerinden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik tartışılacak açıklamalarda bulundu. Öztrak'ın gündeminde Gara operasyonu ve haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li de vardı.

CHP iftiralarının arkasında durdu. Merkez yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak, merkez bankasının rezervi üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik algı operasyonunu sürdürdü.

PKK'nın Gara katliamı sonrası terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlayan CHP yönetimi gelen tepkilere aldırmadı. PKK'nın adını ısrarla telaffuz etmeyen Öztrak rehineler için ABD ve terörist başı Abdullah Öcalan'dan yardım istenmeliydi görüşünü savundu. Terörle mücadelede hükümete yol göstermeye kalkması ise şaşkınlıkla karşılandı.