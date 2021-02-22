Siyasilerden Berat Albayrak'a destek iftiracı CHP'ye tepki!

ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP'nin Berat Albayrak'a karşı başlattığı saldırıya tepki gösterenlerden oldu.

CHP'yi topa tutan Çelik, "CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn Berat Albayrak'a saldırmaya devam ediyorlar. CHP adına ekonomi hakkında konuşanların hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler. Bunlar Sn Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP'nin Sn Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak "temiz siyaset"e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir." paylaşımında bulundu.