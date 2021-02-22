MESELE BERAT ALBAYRAK'IN TEMSİL ETTİĞİ MİLLİ DURUŞTUR

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Siyasette halkın bir sözü var 'ar damarı çatlamak' denilen bir sözümüz var CHP ve CHP yönetiminin bugün geldiği nokta tam da buna denk düşüyor. Bir parti bu kadar siyaset üretemeyen bir hale gelen çaresiz olan bir partinin yapabileceği işlerden birisidir. Cumhurbaşkanının söylediği gibi aileye dokunan aileye saldıran bir noktaya geldiler. Niye bu noktaya geldiler? Siyaset üretemeyen diyorum hakikatten de son döneme bakın ya milli meselelerde devlete devletin başındaki Başkan Erdoğan'a saldırıyorlar bir şey bulamayınca da görevinden ayrılan Berat Albayrak'a saldırıyorlar. Türkiye'nin bugün Doğu Akdeniz'de Karadeniz'de petrol aramasından tutun da milli bir ekonomi siyaseti izlemesine kadar birçok alanda inanılmaz bir emeği var. Mesele Berat Albayrak değil, Berat Albayrak'ın temsil ettiği o milli duruştur. Onun yıpratmak onu itibarsızlaştırmak için CHP elinden gelen her şeyi yapıyor çünkü bir sıkışmışlık yaşıyor. İçinde derin bir sancı yaşanıyor.