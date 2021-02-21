CHP ve İyi Parti Berat Albayrak'ı neden hedef alıyor? Zafer Şahin'den A Haber'de flaş sözler

Cumhuriyet Halk Partisi Berat Albayrak'ı neden hedef alıyor? İftiraların perde arkasında ne var? İyi Parti CHP'nin bu algı operasyonlarına neden destek veriyor? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında cevap verdi.

A Haber'de konuşan Zafer Şahin, CHP'nin yeniden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında başlattığı kara propaganda hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

"BERAT ALBAYRAK ÜZERİNDEN BİR KARALAMA VE İFTİRA KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR"

Şahin, CHP'nin Muharrem İnce ile girmiş olduğu dağılma sürecinin üzerine perdelemek ve gündem değiştirmek için böyle bir yöntem izlediğini söyledi. Bundan 2,5 yıl önce 24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin basın biriminden milletvekillerine yollanan bildiride "tekrarın gücüne inanın" sözlerine dikkat çeken Şahin, "Bir yalanı ne kadar uzun süre ve sık tekrar ederseniz, kamuoyunu o yalana inandırırsınız. Bugün yaptıkları bu, bir yalan ve algı üzerinden karalama kampanyası üzerinden kendi iç huzursuzluklarını, kendi çekişmelerini bölünme aşamasına gelen partilerini bir arada tutmaya çalış��yorlar. Sadece CHP değil, İyi Parti'de de aynı durum mevcut. Anlattığım her şey açık kaynaklarda mevcut. Muhalefet partilerinde ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bu partilere kuvvetli bir argüman lazımdı. O argümanda son 2,5 yıldır yaptıklarını gibi yine Berat Albayrak üzerinden bir karalama ve iftira kampanyası yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

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