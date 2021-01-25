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CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır! Mahmut Övür A Haber ekranlarında CHP HDP ittifakını yorumladı

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Giriş: 25.01.2021 23:54
Güncelleme:25.01.2021 23:56
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP ile HDP arasındaki ittifaka değindi. CHP'li Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerini hatırlatan Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Türkiye'de teröre karşı verilen mücadelenin yanında HDP'nin de yalnızlaştırılması gerektiğini ifade eden Övür, bu noktada CHP'nin buna izin vermediğini ve HDP'ye adeta bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
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