Can Holding’e soruşturmanın detayları! 86 milyarlık kaynağı belirsiz para

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT de dahil 121 şirkete el konuldu. Yolsuzluk ve kara para operasyonunda gözaltına alınanlar ilk ifadelerinde ne anlattı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

