Can Holding operasyonu neden yapıldı?

121 şirkete sahip, aralarında Bilgi Üniversitesi ve Show TV gibi kurumların bulunduğu Can Holding’e, Küçükçekmece Savcılığı tarafından “kara para aklama” ve “örgüt kurma” suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. 121 şirkete el konuldu. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN