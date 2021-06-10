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Caddebostan'da müsilaj temizliğine katılmıştı! O dalgıçtan çarpıcı açıklamalar: Sanki bomba atılmış...

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Giriş: 10.06.2021 09:31
Özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyası (müsilaj) için hayata geçirilen 'Marmara Denizi Eylem Planı'yla 7 ilde temiz çalışmaları başlatıldı. Temizleme çalışmalarına katılan Dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi, "Marmara Denizi can çekişiyor. 10-15 metrede canlı hayatı son bulmuş. Müsilaj tıpkı bir hayalet ağ gibi her yeri hapsetmiş. Dilerim bu acı tecrübe çevreye bakış açımızı değiştirir." ifadelerini kullandı.
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