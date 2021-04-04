104 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yayınlanan darbe imalı bildiriye canlı yayında sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Bildiride 'aksi halde...' diye başlayan çok net bir tehdit söz konusu bu ifade bir emekli amiral muhtırasıdır. Türk hükümeti ve milli irade açıkca tehdit edilmektedir. Biz bu emekli amiral muhtırasını reddediyoruz. Bu bildiriyi yayınlayanları nefretle kınıyorum. Bu planlı örgütlü bir çalışmadır. " ifadelerini kullandı.

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