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"Bu bir örgütlü çalışmadır" Bekir Bozdağ'dan A Haber canlı yayınında emekli amiraller muhtırasına sert tepki

A Haber
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Giriş: 04.04.2021 15:37
Güncelleme:04.04.2021 15:50
104 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yayınlanan darbe imalı bildiriye canlı yayında sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Bildiride 'aksi halde...' diye başlayan çok net bir tehdit söz konusu bu ifade bir emekli amiral muhtırasıdır. Türk hükümeti ve milli irade açıkca tehdit edilmektedir. Biz bu emekli amiral muhtırasını reddediyoruz. Bu bildiriyi yayınlayanları nefretle kınıyorum. Bu planlı örgütlü bir çalışmadır. " ifadelerini kullandı.

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Skandal bildiri: Organize bir çalışma! SKANDAL BİLDİRİ: ORGANİZE BİR ÇALIŞMA!
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haberde darbe imalı bildiriye tepki gösterdi SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP A HABER'DE DARBE İMALI BİLDİRİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Sert tepki: Bunlar sadece maşalar! SERT TEPKİ: BUNLAR SADECE MAŞALAR!

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