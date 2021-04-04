Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları "Bu bir örgütlü çalışmadır" Bekir Bozdağ'dan A Haber canlı yayınında emekli amiraller muhtırasına sert tepki "Bu bir örgütlü çalışmadır" Bekir Bozdağ'dan A Haber canlı yayınında emekli amiraller muhtırasına sert tepki Giriş: 04.04.2021 15:37 Güncelleme:04.04.2021 15:50 104 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yayınlanan darbe imalı bildiriye canlı yayında sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Bildiride 'aksi halde...' diye başlayan çok net bir tehdit söz konusu bu ifade bir emekli amiral muhtırasıdır. Türk hükümeti ve milli irade açıkca tehdit edilmektedir. Biz bu emekli amiral muhtırasını reddediyoruz. Bu bildiriyi yayınlayanları nefretle kınıyorum. Bu planlı örgütlü bir çalışmadır. " ifadelerini kullandı. DİĞER