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Son dakika: Milli iradeyi hedef alan bildiriye A Haber'de sert tepki: Bunlar sadece maşalar!
Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı. Bildirinin özellikle gece yarısı yayımlanması darbe iması olarak yorumlandı. Bu bildiri ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında konuklar bildirinin perde arkasını değerlendirdi. Yargıtay Üyesi Ali Doğan, canlı yayına telefonla bağlanarak bildiriyi lanetledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.