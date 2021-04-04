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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine sert tepkiler: Hangi cuntaya özeniyorsunuz? Giriş: 04.04.2021 14:34 Güncelleme:04.04.2021 14:56 Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı.Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ve Gazeteci – Yazar Metin Özkan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. DİĞER