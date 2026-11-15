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A Milli Takım Fransa deplasmanında! Montella'nın ilk 11 tercihi ne olacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım Fransa deplasmanında! Montella'nın ilk 11 tercihi ne olacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayımlanacak kritik mücadele öncesinde millilerin sahaya çıkacağı ilk 11 merak ediliyor. Abdülkerim Bardakcı'nın ilk 11'e dönmesi beklenirken Ozan Kabak'ın kadroda yer almayacağı belirtiliyor. Fransa deplasmanında puan arayacak Ay-Yıldızlıların son durumunu A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

Türkiye-Fransa maçı saat 22:45'te ATV'de! A Milli Takım Fransa deplasmanında!
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Türkiye-Fransa maçı saat 22:45'te ATV'de! A Milli Takım Fransa deplasmanında!
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