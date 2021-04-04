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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Son dakika: Skandal bildiriye sert A Haber'de sert tepkiler: Organize bir çalışma! Giriş: 04.04.2021 14:06 Güncelleme:04.04.2021 14:26 Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber canlı yayınında skandal bildiriye tepki gösterdi. DİĞER