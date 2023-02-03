Bolu'da zincirleme kaza! Anadolu otoyolu İstanbul yönünde ulaşım durdu

Bolu-Yedigöller mevkisinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaşandı. TIR ve yolcu otobüsünün de aralarında olduğu çok sayıda araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım durdu.

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