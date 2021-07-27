27 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bolu'da mültecilere 10 kat zamlı fatura | CHP'li Özcan: Yabancıların gitmesini istiyorum

Bolu'da mültecilere 10 kat zamlı fatura | CHP'li Özcan: Yabancıların gitmesini istiyorum

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2021 15:43
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı. Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi Ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı, "bu misafirlik çok uzadı. Bana 'faşist' diyecekler, hiç umurumda değil" dedi.
Bolu'da mültecilere 10 kat zamlı fatura
Bolu'da mültecilere 10 kat zamlı fatura
Halk Tv'den Mehmetçiğe büyük saygısızlık!
Halk Tv'den Mehmetçiğe büyük saygısızlık!
'Aşısızların pandemisi' yayılıyor
'Aşısızların pandemisi' yayılıyor
Amasya'da sel felaketinden yeni görüntü
Amasya'da sel felaketinden yeni görüntü
Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'de
Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'de
CHP'de mülteci tutarsızlığı!
CHP'de mülteci tutarsızlığı!
CHP'li İBB'ye İSKİ ekipleri Düzce'de halkı çileden çıkardı
CHP'li İBB'ye İSKİ ekipleri Düzce'de halkı çileden çıkardı
Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu
Türkiye sadece 5 adet üretti! 30 kilometreden 5 metrelik hedefi vurdu
Özcan’a canlı yayında sert tepki
Özcan’a canlı yayında sert tepki
Baykal'dan Livaneli'nin iddialarına yanıt
Baykal'dan Livaneli'nin iddialarına yanıt
Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi
Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi
Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Daha Fazla Video Göster