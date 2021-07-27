Bolu'da mültecilere 10 kat zamlı fatura | CHP'li Özcan: Yabancıların gitmesini istiyorum

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı. Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi Ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı, "bu misafirlik çok uzadı. Bana 'faşist' diyecekler, hiç umurumda değil" dedi.